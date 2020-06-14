14 Haziran 2020, Pazar

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil"

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Rakibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulunurken, bazı oyuncularına sert tepki gösterdi. İşte Yalçın'ın maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 00:25
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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil

''İNANILIR GİBİ DEĞİL''

Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarıdaki performanslarına inanamadığının altını çizen Sergen Yalçın, "İstatistik konuşmayı sevmiyorum, bir önemi yok; tabelaya bakıyorum 2-1 yenilmişiz. Maçın ilk yarısında oyuncularımızın psikolojisini, sahaya koyduğu performansı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil."

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil

HERKES İÇİN 7 HAFTA TEST OLACAK

Beşiktaş'ta kalan 7 haftanın futbolcular açısından test haftaları olacağını vurgulayan Sergen Yalçın, "Önümüzü göreceğiz, oyuncularımız için kararımızı vereceğiz ve kalan 7 hafta da futbolcular için bir test olacak.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil

Sürekli beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var ancak artık bizi tatmin edenler ile sezon sonunda devam edeceğiz. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız, yavaş yavaş yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert tepki! ''İnanılır gibi değil

Bunu söylemek zorundayım. Umutlu olduğumuz oyuncular vardı ancak olmadı ve daha sonra hamleler yaptık. İkinci yarıya çok iyi başladık, 2-0'dan maçı 4-2, 5-2 yapabilirdik.

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