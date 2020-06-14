14 Haziran 2020, Pazar

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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayacağını açıklamıştı. Tecrübeli futbolcu Beyaz Futbol programına telefon ile bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları ve dikkat çeken İrfan Can Kahveci sözleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 00:37
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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlandı.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Ömer Faruk Beyaz ve Tahir Karapınar'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Saha içinde zaman zaman agresif davranması hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Antrenman bu işin artık yüzde 15-20'lik kısmı. Yüzde 40 dinlenme, yüzde 40 da beslenme. Yoksa böyle oynayamazsınız.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Hagi'den, Galatasaray altyapısından çok şey öğrendim ama insanın fıtratı da belirleyici oluyor. Bazen ayarı kaçırdığım zamanlar oluyor. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Son 7 haftada da böyle olacak gibi görünüyor" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Sezon sonu futbolu bırakacağını ifade eden Belözoğlu, "Sezon sonuyla alakalı karar verdim. Bunun dönüşü olacağını sanmıyorum. Avrupa Şampiyonası'na gidip final yapmak güzel olurdu ama nasip değilmiş.

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