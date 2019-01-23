23 Ocak 2019, Çarşamba
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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü performansını sergileyerek geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 16:17
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