23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü performansını sergileyerek geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 16:17
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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Galatasaray'da gözden çıkarılan futbolculardan Serdar Aziz ile ilgilenen sarı lacivertliler için sıcak gelişme...

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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Deneyimli stoperi kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe için Galatasaray cephesinden transfere dair resmi bir açıklama geldi.

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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Görüşmelerin doğrulandığı açıklamada dikkat çeken Ersun Yanal detayı da yine resmi bir ağızdan açıklandı. İşte detaylar...

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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Galatasaraylı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamıştı.

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Serdar Aziz resmen açıklandı! Fenerbahçe takasla...

Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyleyen Canatar, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? sorusuna ise "Evet var" dedi.

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