Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'ın gözdesi Ze Luis
Fenerbahçe'de Slimani'nin etkisiz performansı nedeniyle gözler golcü transferine çevrildi. Bu bölgeye transfer yapmak isteyen Ersun Yanal'ın Spartak Moskova'lı Ze Luis'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 18:37
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