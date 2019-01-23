23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'ın gözdesi Ze Luis

Fenerbahçe'de Slimani'nin etkisiz performansı nedeniyle gözler golcü transferine çevrildi. Bu bölgeye transfer yapmak isteyen Ersun Yanal'ın Spartak Moskova'lı Ze Luis'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 18:37
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Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile 1-1 beraber kalan ve haftayı 15. sırada tamamlayan sarı lacivertli ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani'den istenilen performansı alamayan Ersun Yanal bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

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Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

Listede 1. sırada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinin 1. sırasında Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis olduğu öğrenildi.

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Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

Tecrübeli teknik adam forvet ve sol kanat mevkinde görev yapan yıldız oyuncunun transferini çok istiyor.

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Ersun Yanalın gözdesi Ze Luis

27 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu Spartak Moskova ile bu sezon çıktığı 24 maçta 14 gole imza attı. Yıldız ismin piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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