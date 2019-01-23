23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Tolgay Arslan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:21
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Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

İkinci yarı öncesi Ryan Babel ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Tolgay Arslan.

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Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncuyu kadroda düşünmediğini açıklamış ve Antalya kampına dahil etmemişti.

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Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

Takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuya talip olmuş ve bu transferin Ozan Tufan takasıyla biteceği iddia edilmişti ancak Ozan'ın Aytemiz Alanyaspor'a kiralanması sonrası bu takas planı suya düşmüştü.

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Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, A Spor'a yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ve Serdar Aziz ile ilgilendiklerini doğrulamış ve iki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıklamıştı.

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Beşiktaş kararını verdi! Tolgay Arslan...

Sarı-lacivertli takıma transferi yılan hikayesine dönen yıldız futbolcunun transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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