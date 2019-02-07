Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

07 Şubat 2019, Perşembe
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Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! "Jailson'u kimse yakalayamadı"
2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende futbolcular yeni takım arkadaşlarına sorular yöneltti. Serdar Aziz'e gelen Jailson ve Tolgay Arslan'a gelen dürüm sorusu takımı kahkahalara boğdu...
Giriş Tarihi: 07.02.2019 12:47
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