Aatıftan flaş itiraflar! Fenerbahçe...

07 Şubat 2019, Perşembe
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Aatıf'tan flaş itiraflar! "Fenerbahçe..."
Çaykur Rizespor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Rize'de çok iyi karşılandığını belirtirken, eski takımı Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı süreç ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Giriş Tarihi: 07.02.2019 12:52
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