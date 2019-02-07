Aatıftan flaş itiraflar! Fenerbahçe...

"Sadece biraz şansızlardı. Takımın yükselişini sadece benim transferim ile bağdaştıramayız. Çok fazla kazanabileceğimiz maçlar vardı ama bunların çoğunda puan kaybı yaşandı. Süper Lig'de her şey hızlı gelişiyor. Ligin ilk devresinde fazla galibiyet alıp, ikinci yarıda düşüşe de geçebiliyorsunuz"



