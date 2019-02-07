07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu büyük oranda değiştirmeyi planlarken, mayıs ayından Benzia'dan sonra gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 10:52
  • 1
  • 15
Fenerbahçede 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezon için takımda düşünmediği isimleri yönetime bildirdiği öğrenildi.

  • 2
  • 15
Fenerbahçede 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

İşte Ersun Yanal'ın yönetime sunduğu liste...

  • 3
  • 15
Fenerbahçede 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

Roberto Soldado

  • 4
  • 15
Fenerbahçede 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

Mathieu Valbuena

  • 5
  • 15
Fenerbahçede 8 isim yolcu! Ersun Yanal listeyi hazırladı

İsmail Köybaşı

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör