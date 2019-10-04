Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olacağını gösteren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını başlayan sarı-lacivertlilerde geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz ve Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 15:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





