04 Ekim 2019, Cuma

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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olacağını gösteren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını başlayan sarı-lacivertlilerde geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz ve Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 15:17
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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Yeni sezonda Fenerbahçe'de en çok konuşulan konuların başında ise Ersun Yanal'ın kadro tercihleri geliyor.

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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Tecrübeli teknik adamın kadrosunda stoper bulunmasına rağmen orta saha oyuncusu olan Jailson'u bu bölgeye çekmesi çok eleştirilmişti.

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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Ligin başından beri bir dakika forma giyemeyen Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar, yerini orta saha orjinli futbolcu Jailson'a kaptırmıştı.

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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

İki stoper hakkında sunulan rapora göre Serdar'ın ayaklarını iyi kullanamamasının yanı sıra her an hata yapmaya meyilli olması tecrübeli oyuncuyu ikinci plana atarken, Sadık'ın ise telaşlı ve panik hali Ersun Yanal'ı Jailson tercihine itti.

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Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Bu yaşananlar üzerinde Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

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