04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İşte Fenerbahçe Antalyaspor'un 11'leri...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 20:10
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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

FENERBAHÇE

Altay

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

Isla

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

Zanka

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  • 22
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

Jailson

  • 5
  • 22
Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'i belli oldu

Dirar

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