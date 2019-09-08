08 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız ilk maçında sakatlandı. İşte Gustavo'nun sakatlık anı ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 21:40
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Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Transfer döneminde yoğun uğraşlar sonucu Fenerbahçe kadrosuna katılan Brezilyalı yıldız ilk maçına Bursaspor karşısında çıktı.

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Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Yıldız futbolcu Fenerbahçe formasıyla ilk maçında büyük bir talihsizlik yaşadı.

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Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Luiz Gustavo İlk yarının son anlarında bir pozisyonda sakatlık geçirdi.

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Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Tedavisi yapılan 32 yaşındaki futbolcu ikinci yarıya devam edemedi ve yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

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