Fenerbahçe'de Gustavo şoku!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız ilk maçında sakatlandı. İşte Gustavo'nun sakatlık anı ve maçtan diğer görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 21:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





