19 Nisan 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten başka takımdaki tek santrfor olan Mevlüt Erdinç istenilen katkıyı veremedi. Bu kapsamda gelecek sezonun kadro planlamasını yapan sarı-lacivertliler, beklenmedik bir hamle yaptı ve Kosovalı golcünün partnerini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 10:09
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...


Fenerbahçe'de ileri uçta Vedat ve Mevlüt ikilisi ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, Vedat'ın üst düzey performansına rağmen Mevlüt'ten istediği verimi alamadı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...

Doğal olarak Kosovalı golcü, tek kaldığı için de ilerleyen haftalarda takımla birlikte düşüş periyodu içine girdi. Yeni sezonda bu bölgeye takviye yapılması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...

Özellikle Tottenham ve Lazio'nun takibinde olan Vedat Muriç'in satılması durumunda Fenerbahçe benzer kalitede bir golcü kadroya katacak.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...

Ancak temel sıkıntı, kulübede birinci golcüyü destekleyecek ismin olmamasıydı. Mevlüt'e bu konuda fazla güvenmeyen sarı-lacivertliler, yeni bir golcü için arayışta olsa da mali konularla ilgili yaşadığı sıkıntılara takılıyor.


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Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in partneri belli oldu! Beklenti büyük...

FREY FORMÜLÜ!
Bu nedenle Frey ismi öne çıkıyor. Geçen sezon Zürih takımından transfer edilen futbolcu, tam olarak beklentileri karşılayamadı. Fizik olarak çok etkili olsa da, diğer açılardan takımın gerisinde kaldı ve sezon başı Nürnberg takımına kiralık gönderildi.

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