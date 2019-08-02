02 Ağustos 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip etti. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.08.2019 23:38
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