02 Ağustos 2019, Cuma

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Avusturya kampında Udinese ile oynadığı hazırlık maçını yerinden takip etti. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 23:38
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş'ten samimi açıklamalar geldi.

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkan satır başları...

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

ABDULLAH AVCI SÖZLERİ

"Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var.

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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe yorumu!

Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim."

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