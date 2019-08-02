02 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gözünü Aleksandar Kolarov transferine çevirdi. Sırp futbolcuyu transfer etmek için büyük uğraşlar veren sarı-lacivertliler, mutlu sona çok yakın. Öte yandan Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edilen Kolarov'un kulübü Roma'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 22:30
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Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Fenerbahçe'de Kolarov ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Sarı-lacivertliler bir süredir sessiz kaldığı transferde yeniden gaza basıyor.

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Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.

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Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarındaki defansif hataları göz önüne alan Fenerbahçeli kurmaylar savunma bölgesi için alarma geçti.

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Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halindeydi.

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