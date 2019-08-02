Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, gözünü Aleksandar Kolarov transferine çevirdi. Sırp futbolcuyu transfer etmek için büyük uğraşlar veren sarı-lacivertliler, mutlu sona çok yakın. Öte yandan Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edilen Kolarov'un kulübü Roma'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 02.08.2019 22:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





