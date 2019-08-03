03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de takviye çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, skorer bir kanat oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. Gündemdeki isimse Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak cinsten... Takımından ayrılacak olan yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için harekete geçen sarı-lacivertliler, oyuncunun ücretini karşılamay�� kabul etti. Yönetim, kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki futbolcuyu transfer edecek.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 07:13
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de geçirdiği başarısız sezonun ardından önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Son olarak Kayserispor'dan Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gözler Aleksandar Kolarov transferine çevrildi.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Sırp oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübü Roma ile ufak pürüzleri gidermesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer atağı! Görüşmeler başladı

Oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda kanat transferi için harekete geçildi.

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