22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 12:13
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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...

Son yıllarda büyük bir çöküş yaşayan Alper Potuk, Zenit maçında da beklentileri karşılayamadı.

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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...

Bu maçta tam 155 gün sonra sahaya ilk 11'de çıkan Alper Potuk, performansıyla taraftarın tepkisini çekti.

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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...

Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe'de taraftarların en çok eleştirilen isimlerin başında Alper Potuk geldi.

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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...

Sosyal medya da adeta yaylım ateşine tutulan Alper için yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

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'Alper Potuk futbolu bıraktı!' Herkes bunu konuşuyor...
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