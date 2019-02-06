06 Şubat 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal'dan Kagawa'ya ret!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa'yı reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2019 09:05
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Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

İşte Kagawa-Fenerbahçe flörtünün perde arkası...

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Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.

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Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ
Kagawa Fenerbahçe'ye teklif edilirken, Monaco ve Hannover'in de bu futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

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Ersun Yanaldan Kagawaya ret!

Fenerbahçe, gelen bu teklif üzerine düşünmek için süre istedi.

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