12 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler zirve yarışından uzak kalsa da kalan 8 maçlık dilimde maksimum puanı alarak sezonu en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Muriqi'nin durumu netleşti.

Giriş Tarihi: 11.06.2020 23:25
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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından kaldığın yerden devam edecek olan Süper Lig'e galibiyetle merhaba demek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesine hazır.

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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Yarın (12 Haziran) 21.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'ye Muriqi'den iyi haber geldi.

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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Daha önce arka adalesinde ağrı hisseden ve riske edilmeyebileceği konuşulan Kosovalı golcü, bugün yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Muriqi'nin teknik heyetin şans vermesi durumunda Kayserispor'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan antrenman bilgilendirmesi şöyle:

"Futbol A Takımımız, 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı."

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