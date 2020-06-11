Fenerbahçe'de Muriqi müjdesi

Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler zirve yarışından uzak kalsa da kalan 8 maçlık dilimde maksimum puanı alarak sezonu en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapıyor. Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Muriqi'nin durumu netleşti.