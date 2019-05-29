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Gündeme bomba gibi düştü! "Ali Koç ile görüştük ve..."
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk, Aatif Chahechouhe, Barış Alıcı, İsmail Köybaşı ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alana Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte gündeme bomba gibi düşen o sözler ve transfer bombası:
Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 16:36
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