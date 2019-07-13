13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Sami Khedira'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! Kararını verdi | Son dakika transfer haberleri...
Transferi bitmesi halinde ses getirecek bir işe imza atmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Juventus forması giyen dünyaca ünlü yıldız Sami Khedira için resmi hamlede bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu anlamda çalışmalarını yürüten iki rakip, tekliflerini Juventus ve oyuncuya sunmuştu. Gelen teklifler sonrası Alman yıldız kararını verdi ve tercihihini yaptı. Khedira'nın adresine dair yapılan açıklama...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 17:32
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