13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 21:23
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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalarken yardımcılıklarını Ali Etlikçi ile Taygun Tasalı üstlendi. Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise Gürel Uzuner görev aldı.

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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya şu 11'le çıktı:

Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh

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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler
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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler
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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler
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