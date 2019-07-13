13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler
Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti.
Giriş Tarihi: 13.07.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 21:23
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