Boluspor 0-2 Fenerbahçe | Maçtan kareler

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalarken yardımcılıklarını Ali Etlikçi ile Taygun Tasalı üstlendi. Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise Gürel Uzuner görev aldı.