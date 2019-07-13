13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

Son günlerin transferde en çok konuşulan takımı Fenerbahçe için sıcak son dakika açıklaması... Sarı lacivertlilerin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetinkaya'nın Eden Hazard sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe ve Hazard gerçekleri...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 15:53
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri ve Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, yakın geçmişte gündemi sarsan bir açıklama yapmıştı... Konu Eden Hazard'dı!

  • 2
  • 9
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

Ali Koç'un başkan olmasıyla görevine son verilen eski idari menajer Hasan Çetinkaya, Hazard'ın transferiyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

İşte söz kesilen transfere dair o sözler:

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

"Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille'de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu."

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri

"Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' diye."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör