13 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de asrın bombası! Kulağa inanılmaz geliyor ama Eden Hazard... Son dakika transfer haberleri
Son günlerin transferde en çok konuşulan takımı Fenerbahçe için sıcak son dakika açıklaması... Sarı lacivertlilerin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetinkaya'nın Eden Hazard sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe ve Hazard gerçekleri...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 15:53
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"