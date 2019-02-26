26 Şubat 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmaz"
Süper Lig'de Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe 2. yarıda geri döndü ve maç 3-3 sona erdi. Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:06
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı