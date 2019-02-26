26 Şubat 2019, Salı

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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 02:07
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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi.

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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Karşılaşma 3-3 biterken olay adam Tolgay Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.

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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu bir daha gördük."

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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!

"İlk yarı çok kötü oynadık."

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