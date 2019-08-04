04 Ağustos 2019, Pazar
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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden Kolarov'da sıcak saatler yaşanıyor... Savunma hattını güçlendirmeye çalışan sarı lacivertliler Aleksandar Kolarov transferinde artık sona geldi. Roma cephesi de Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un ayrılık için ısrarlı olması nedeniyle flaş bir karar aldı. İşte dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye transferine dair son dakika gelişmesi...
Giriş Tarihi: 04.08.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 09:59
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