04 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden Kolarov'da sıcak saatler yaşanıyor... Savunma hattını güçlendirmeye çalışan sarı lacivertliler Aleksandar Kolarov transferinde artık sona geldi. Roma cephesi de Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un ayrılık için ısrarlı olması nedeniyle flaş bir karar aldı. İşte dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye transferine dair son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 04.08.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 09:59
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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

Sırp futbolcuyu ilk etapta bedelsiz almaya çalışan sarı-lacivertliler tüm planını buna göre yapmıştı.

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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

Kolarov geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle her konuda anlaşırken, kalacağı evi bile seçmişti.

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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

Ancak Roma kulübü, Kolarov'un yeni teknik heyetin planları içinde olduğunu belirtip, oyuncusunu bedelsiz göndermek gibi bir düşüncesi olmadığını iletince hesaplar sekteye uğradı.

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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

Transferi adeta dört gözle beklenen Kolarov için herkes seferber oldu. Sarı-lacivertli kulüpte ilk kez bir transferde herkes aynı görüşü paylaştı ve ortak bir paydada buluştu.

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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para...

İlk başta Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından çok istenen Kolarov'un kalitesi, tecrübesi, kaptanlığı ve oyun zekasıyla çok başarılı olacağı düşünülüyor.

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