24 Aralık 2019, Salı

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı ancak başarılı olamadığı Aleksandar Kolarov'u ocak ayında kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunacağı iddia edilmişti. Roma, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve adı hala sarı-lacivertli takımla anılan Sırp yıldız ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 19:37
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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine yöneldi.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek için de girişimlere başladı.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Sarı Kanaryalar yaz transfer döneminde Aleksander Kolarov için yoğun bir çaba harcamış, ancak olumlu sonuç alamamıştı.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

İtalyan Kulübü'nün sportif direktörü Monchi, transfere izin vermemişti.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Kolarov sevdasından vazgeçmeyen Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için girişimlerini devam ettirdi.

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