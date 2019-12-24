Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uzun süre uğraştığı ancak başarılı olamadığı Aleksandar Kolarov'u ocak ayında kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunacağı iddia edilmişti. Roma, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve adı hala sarı-lacivertli takımla anılan Sırp yıldız ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...