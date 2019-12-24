Fenerbahçe'de şok! Ozan Tufan tehlikesi kapıda

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyetin sahibi oldu ve zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sahada basmadık yer bırakmazken uzaktan attığı müthiş golle performansını taçlandırdı. Genç futbolcunun bu yükselişi Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinçle karşılanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekipte Ozan Tufan tehlikesi kapıya dayandı. İşte 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki son durumu ve kapıda bekleyen o tehlike...