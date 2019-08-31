Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun transferinde de sona geldi. Gustavo transferindeki son pürüzleri gidermeye çalışan yönetim, diğer yandan Sloven futbolcu Miha Zajc'ı satarak transfer için kaynak yaratmak ve bu parayla takıma katmak için uzun süredir uğraştığı Aleksandar Kolarov'un transferini bitirmek istiyor. Öte yandan Roma, sarı-lacivertlilerin her konuda anlaştığı iddia edilen Sırp futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 16:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





