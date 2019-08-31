31 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takviye çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun transferinde de sona geldi. Gustavo transferindeki son pürüzleri gidermeye çalışan yönetim, diğer yandan Sloven futbolcu Miha Zajc'ı satarak transfer için kaynak yaratmak ve bu parayla takıma katmak için uzun süredir uğraştığı Aleksandar Kolarov'un transferini bitirmek istiyor. Öte yandan Roma, sarı-lacivertlilerin her konuda anlaştığı iddia edilen Sırp futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 16:56
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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Yeni sezonda kadrosunda büyük değişiklikler yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmalaır tüm hızıyla sürüyor.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, transfer döneminin bitimine iki gün kalmasına rağmen oyuncu arayışlarına son sürat devam ediyor.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Kanarya son olarak milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde de Zanka ve Adil Rami transferlerini açıklamış ve Mevlüt'ün de kadroya katılmasıyla birlikte hem stoper hem de forvet sorunun çözmüş oldu.

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Roma'dan flaş Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Orta saha arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Luiz Gustavo ile her konuda anlaştı.

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