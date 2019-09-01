Fenerbahçe taraftarından isyan! 'Ali Başkan Gustavo nerede?'

Sezona iki galibiyetle fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de taraftarlar geciken transferlere büyük yepki gösterdi. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertlilerde gündemdeki en önemli isim Marsilya forması giyen Luiz Gustavo idi. Öyle ki Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu transfer için bizzat devreye girmiş ve transferin açıklanmasının artık an meselesi olduğu öne sürülmüştü. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kalması ve Gustavo transferinin hala sonuçlanmaması Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı. Sarı-lacivert renklere gönül verenler sosyal medya üzerinden Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi. İşte o mesajlar...