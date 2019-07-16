16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ancak Roma'nın bırakmak istememesi nedeniyle transfer süreci uzayan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Roma Sportif Direktörü Petrachi, Kolarov'un takımdaki rolü ve transferle ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:58
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Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe'de Kolarov transferi belirsizliğini koruyor...

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Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Sarı-Lacivertliler Sırp yıldızı İstanbul'a getirip prensip anlaşmasına varmıştı.

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Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Ancak önce Roma kulübünün bonservis bedeli istemesi, daha sonra teknik direktör Fonseca'nın Kolarov'u bırakmak istememesi transferi zora sokmuştu.

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Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Roma Sportif Direktör Petrachi'den Kolarov ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Petrachi, savunmada eksikleri olduğunu ve 1 veya 2 stoper alabileceklerini söyledi.

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