Roma'dan flaş Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ancak Roma'nın bırakmak istememesi nedeniyle transfer süreci uzayan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Roma Sportif Direktörü Petrachi, Kolarov'un takımdaki rolü ve transferle ilgili ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





