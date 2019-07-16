16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ve yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından kiralık isimler de dahil 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampın ardından detaylı bir rapor hazırlayan Ersun Yanal, kadroda düşünmediği 3 ismi daha belirledi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 10:28
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