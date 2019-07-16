16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ve yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından kiralık isimler de dahil 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampın ardından detaylı bir rapor hazırlayan Ersun Yanal, kadroda düşünmediği 3 ismi daha belirledi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 10:28
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 9
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

İç transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler; Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Mathieu Valbuena ile yollar ayrıldı.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Geçtiğimiz sezon başında kiralanan ancak bekleneni veremeyen İslam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia da kulüplerine geri döndüler.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Yaz transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan ve ilk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i takıma dahil etmişti.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'de üç ayrılık birden!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'daki hazırlıkların sona ermesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, kadroda düşünmediği isimleri belirledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör