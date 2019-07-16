16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittıhad'tan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin 6 ay önce Galatasaray'a 10 milyon Euro ödenerek alınan yıldız futbolcuyu Arap kulübünden 2 sezonluğuna bedelsiz transfer etmesi hukuki süreç başlattı.
Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 09:53
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