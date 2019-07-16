16 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittıhad'tan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin 6 ay önce Galatasaray'a 10 milyon Euro ödenerek alınan yıldız futbolcuyu Arap kulübünden 2 sezonluğuna bedelsiz transfer etmesi hukuki süreç başlattı.

Giriş Tarihi: 16.07.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 09:53
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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi.

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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi;

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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

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"Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti.

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Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinde şok! Ceza gelebilir...

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