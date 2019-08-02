02 Ağustos 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup'a katılan Fenerbahçe, turnuva sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde 6 transfer daha yolda. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 22:17
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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

Ligin başlamasına iki hafta kala Fenerbahçe yönetimi transferde gaza basmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

Sarı lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'dan aldıkları son rapor doğrultusunda harekete geçti.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

Yanal'ın, Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası Kolarov dışında iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet istediği bildirildi.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

KOLAROV'DA MUTLU SON YAKIN

Sarı-lacivertliler, transferi için uzun süredir uğraştığı Kolarov transferinde mutlu sona çok yakın.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Tam 6 isim

Sırp oyuncunun bonservis sorununu çözüp, transferi kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

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