16 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

Yaz transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Divan Kurulu'ndaki konuşmasında transferde yerli oyunculara yöneleceklerini belirtirken, sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan 8 futbolcu ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:36
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği İsmail Yüksek ile resmen başlamıştı. Kanarya, İsmail gibi yerli isimlere bu dönemde öncelik verecek. İşte Fenerbahçe'nin transferdeki 8 hedefi…

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

SAVUNMA
Mert Çetin, Emre Belözoğlu'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesi için girişimler başladı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli Alpaslan Öztürk.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 8 isim...

ORTA SAHA
Emre'nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan'ın yeteneklerini ve gelişimini Başakşehir'de oynadığı dönemde yakından gördü. Fanatik'in haberine göre Emre Belözoğlu, İrfan'ı mutlaka Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

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