25 Temmuz 2019, Perşembe
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Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüüryor. Kanarya'nın dünkü antrenmanları da bir hayli keyifli geçti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda sarı-lacivertli futbolcular özellikle pas oyunu üzerinde durdu. Yanal, sahada istediklerini yapan oyuncularını alkışladı. Yeni transfer Rodrigues gösterdiği performansla öne çıktı. İşte Fenerbahçe'nin kampındaki oyuncuların performansı...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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