20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! "Fenerbahçe'ye transfer..."

Fenerbahçe'de 3 sezon forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, samimi açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli ekiple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 15:44
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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye transfer...

Futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye tranferi ve Marcelo ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye transfer...

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı;

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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye transfer...

"Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu.

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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye transfer...

Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi."

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Roberto Carlos'tan yıllar sonra gelen itiraf! Fenerbahçe'ye transfer...

"SADECE CHELSEA VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VARDI"

Roberto Carlos, Chelsea'ye transfer olması halinde Premier Lig'de başarılı olacağından emin olduğunu da belirtirken, şöyle devam etti;

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