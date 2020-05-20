20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Efecan Karaca, birçok önemli konuda açıklamalarda bulunurken teknik direktörleri Erol Bulut hakkında da konuştu. Milli futbolcu Erol Bulut için, "Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı. İşte röportajın tamamı...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:13
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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

Aytemiz Alanyaspor'un Milli yıldızı Efecan Karaca, basına özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, A Milli Takım'dan Alanyaspor'a, Erol Bulut'un Fenerbahçe ile ilişkisinden gelecek planlarına dek önemli sözler sarf etti. İşte o ifadeler...

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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

"Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz hiç bir iddiası olmayan takımlara göre çok daha fazla."

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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

"KUPANIN HAYALİNİ KURUYORDUK"

"Biz hep bu kupanın hayalini kuruyorduk. Pandemi süreci olunca buna ara vermek zorunda kaldık. Ligler inşallah bir an önce başlar ve biz elimizden geleni yaparız."

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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANIRSAK..."

"Lig fikstüründen Avrupa'ya gitmek, kupaya oranla daha zor. Ligde istediğiniz yerde bitirseniz bile Avrupa'da eleme oynuyorsunuz. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bu da ayrı bir motivasyon. Kulübümüz de kazanacak biz de kazanacağız."

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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor

"Kulüp şu anda hem maddi hem de manevi açıdan iyi bir yerde. Başkanımız ve yöneticiler çok fazla mesai harcıyor ve bu zor dönemde bile her şeye yetişmeye çalışıyorlar."

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