Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı lacivetli ekibin gündeminde birçok isim yer alırken bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Kanarya'nın eski yıldızı ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...