24 Mayıs 2020, Pazar

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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı lacivetli ekibin gündeminde birçok isim yer alırken bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Kanarya'nın eski yıldızı ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 06:40
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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Sezona iyi başlamasına rağmen alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük için ise bazı adayların ismi geçiyor.

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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Türkiye'den hocalık koltuğu için Erol Bulut'un adı geçerken, listede yabancı antrenörler de var.

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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden yabancı teknik direktör olarak Hırvat Nenad Bjelica ön plana çıkmıştı. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda pürüzler yaşanmıştı.

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Roberto Carlos bombası! Fenerbahçe...

Daha sonra Kanarya'da gündeme; Rui Vitoria, Manuel Pellegrini ve Zlatko Dalic gelmişti.

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