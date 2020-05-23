Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

TEDİRGİNLİK HİSSETMİYORUM

Gerek Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran'da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: "Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız'ın gerek Federasyonumuz'un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz."