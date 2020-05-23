23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

Sezon sonunda kariyerine nokta koyup Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, kariyerini Nürnberg'te sürdüren Aycan Yanaç'ın çağrısına "Bizzat ilgileneceğim" diyerek yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 15:29
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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

Fenerbahçe'de top koşturan Emre Belözoğlu'ndan profesyonel kadın futbolcu Aycan Yanaç'a müjdeli haber geldi.

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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI
Süper Lig'de 12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan maçlar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

TARAFTARA SESLENDİ
Tecrübeli futbolcu, kaptan olarak Fenerbahçeliler'in de bayramını ayrıca kutlayarak, "Önümüzdeki süreçte gerek yönetimimiz, gerek sporcular ve tüm camia el ele vererek çok daha güçlü bir Fenerbahçe yaratacağız. Ben buna inanıyorum, bütün Fenerbahçeliler de inansınlar" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

HEDEF ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın en kolay ulaşılabilir hedef olduğunu ifade ederek, "Federasyonumuzdan lig ve kupa planlamasının birlikte yapılmasını bekliyoruz" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan Aycan Yanaç'a: Bizzat ilgileneceğim

TEDİRGİNLİK HİSSETMİYORUM
Gerek Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran'da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: "Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız'ın gerek Federasyonumuz'un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz."

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