23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, maliyeti nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veriyor. Bu kapsamda Sivasspor'un parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş ile yıllık 1.2 milyon Euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezon için prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin araya girdiği ve genç futbolcuya reddemeyeceği bir teklif sunduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 23:43
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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

Geçen sezon Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşanan sürecin bir benzeri Mert Hakan Yandaş konusunda yaşanıyor.

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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

GALATASARAY PRENSİP ANLAŞMASINA VARMIŞTI

Sivasspor'da bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, Galatasaray'la ilk yarı sonunda anlaşmaya vardı.

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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

İki oyuncu da sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 15 Haziran 2020 tarihli mukavele imzaladı. Hakan Yandaş'ın yaptığı anlaşmaya göre Galatasaray oyuncuya her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödemeyi taahhüt etti. 3 yıllık anlaşma için Sarı-Kırmızılı ekip oyuncuya ayrıca 500 bin euro da imza parası ödeyecekti. Euro kuru ise 7 TL olarak sabitlendi.

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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

PAZARLIKLARI EMRE BELÖZOĞLU YAPTI

Ancak yaşanan gelişmeler hiç de planlandığı gibi olmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve sezonun uzaması nedeniyle Galatasaray Kulübü elindeki 15 Haziran 2020 tarihini taşıyan sözleşmeyi TFF'ye verip, tescil ettiremedi.

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Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

Bu durumu fırsat bilen Mert Hakan Yandaş ve menajeri Fenerbahçe'nin uzun süredir ısrarla kendilerini aramasına karşı koyamayıp, masaya oturdu. Fenerbahçe adına görüşmeleri yürüten Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'a yıllık 1.5 milyon Euro'dan 3 sezonluk anlaşma artı, imza parası önerdi.

Yapılan uzun pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı ve iki taraf masadan el sıkışarak kalktı.

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