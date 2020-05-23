Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a dev çalım! Anlaşma tamam....

İki oyuncu da sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 15 Haziran 2020 tarihli mukavele imzaladı. Hakan Yandaş'ın yaptığı anlaşmaya göre Galatasaray oyuncuya her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödemeyi taahhüt etti. 3 yıllık anlaşma için Sarı-Kırmızılı ekip oyuncuya ayrıca 500 bin euro da imza parası ödeyecekti. Euro kuru ise 7 TL olarak sabitlendi.