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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye sattıkları ve hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Manchester United ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına gire Vedat Muriç'in transferi halinde alacakları payı açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:40
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