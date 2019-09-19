19 Eylül 2019, Perşembe

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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye sattıkları ve hem sarı-lacivertli formayla hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Manchester United ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına gire Vedat Muriç'in transferi halinde alacakları payı açıkladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 13:40
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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in son dönemde yurt dışından ünlü kulüplerin takibinde olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

Kartal, "Vedat, Rizespor'a gelinceye kadar Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi. Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

Sözlerine oyuncunun bir sonraki satışından alacakları payla ilgili detay vererek devam eden Başkan Kartal, "Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" diye konuştu.

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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

"Biz Rizespor olarak yeni Vedat'lar hazırlıyoruz" ifadesini kullanan Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması! Eğer Avrupa'ya giderse...

Sezon sonu birçok futbolcumuza inanılmaz teklifler geleceğini şimdiden hissediyorum. Sezon sonu bazı futbolcularımıza dünyanın ünlü kulüplerinden teklifler gelecek. Ben ve arkadaşlarım kulüp yönetimini aldığımızda Rizespor sondan ikinciydi. Şimdi ise üstten ikinci durumda. Çok doğru işler yapıyoruz. Bununda meyvesini sattığımız futbolcuların Avrupa gündeminde yer almalarından belli oluyor.

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