19 Eylül 2019, Perşembe

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Akdeniz ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sonlanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonu ile ilgili TFF'ye başvuru yapılacağını açıkladı. Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) pozisyonda kural hatası olup olmadığına dair bir açıklama geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:21
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 4'ncü hafta maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuran sarı-lacivertliler, maçın tekrarlanmasını istiyor.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Ligde 4'ncü haftanın tartışmaları sürüyor. Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından kural hatası iddiaları spor kamuoyuna damgasını vurdu.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Kanarya, 2 gerekçe ile TFF'ye başvuruda bulunarak maçın iptalini istedi. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hataları neler? İşte detaylar…

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDAKİ KURAL HATALARI NELER?

Fenerbahçe'ye göre Alanyaspor maçında iki kural hatası yapıldı. bunlardan birincisi; ilk gol öncesi Alanyaspor oyuncusu tacı yanlış yerden kullandı ve top tekrardan ev sahibi ekibe verildi.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, ikinci kural hatasının ise ikinci gol öncesi Cisse'nin henüz ceza sahasını terk etmeden kalecinin topu oyuna sokmasını gösterdi.

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