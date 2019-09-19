Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Akdeniz ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sonlanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonu ile ilgili TFF'ye başvuru yapılacağını açıkladı. Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) pozisyonda kural hatası olup olmadığına dair bir açıklama geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





