19 Eylül 2019, Perşembe
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB'dan açıklama geldi
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve Akdeniz ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sonlanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Alanyaspor maçındaki tartışmalı taç pozisyonu ile ilgili TFF'ye başvuru yapılacağını açıkladı. Öte yandan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) pozisyonda kural hatası olup olmadığına dair bir açıklama geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:21
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