Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 3-1 mağlup ayrıldığı Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edilmiş ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada TFF'ye kural hatası için başvuracaklar açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün kural hatası yapıldığıni iddia ettiği taç pozisyonuna dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 14:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





