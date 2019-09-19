19 Eylül 2019, Perşembe
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 3-1 mağlup ayrıldığı Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edilmiş ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada TFF'ye kural hatası için başvuracaklar açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün kural hatası yapıldığıni iddia ettiği taç pozisyonuna dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 14:01
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