19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 3-1 mağlup ayrıldığı Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edilmiş ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada TFF'ye kural hatası için başvuracaklar açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün kural hatası yapıldığıni iddia ettiği taç pozisyonuna dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 14:01
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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Fenerbahçe'nin Alanyaspor yenilgisi kadar maçın ardından ortaya çıkan 'kural hatası' iddiaları da gündemi meşgul etmişti.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Konuyla ilgili geniş bir araştırma yapan Fenerbahçe, yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle TFF'ye itirazda bulundu.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Sarı-lacivertliler TFF'ye yaptığı itirazla maçın tekrar edilmesini istedi.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz ve TFF'nin vereceği karar merakla beklenirken yeni gelişmeler yaşandı.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçından yeni görüntüler ortaya çıktı! Kural hatası...

Yayıncı kuruluş daha önce yayınlanmamış görüntüleri yayınladı. İşte son gelişmeler...

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