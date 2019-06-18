Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Genç oyuncu Murat Sağlam ile sözleşme imzalayan Kolarov, Fejsa ve Allahyar transferlerini imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.06.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 21:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





