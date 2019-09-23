23 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Muriç ve Alex beraber oynasaydı..."

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 73. dakikada Vedat Muriç kaydetti. Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, performansıyla göz dolduran yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:42
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Muriç ve Alex beraber oynasaydı...

Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Muriç ve Alex beraber oynasaydı...

"PERFORMANS, BİRAZ ALDATICI OLDU"
Kağıt üzerinde kolay gözüken maç, son dakikalara kadar zor oldu. Alanya dışındaki gösterdiği performans, biraz aldatıcı oldu. İçeride herkesi rahat yener algısı oluştu.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Muriç ve Alex beraber oynasaydı...

Ankaragücü, ilk 3 haftada eli düzgün bir performans ortaya koymuştu. Geçen hafta ilk mağlubiyetini enteresan bir şekilde 4-0 ile aldı.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Muriç ve Alex beraber oynasaydı...

"RAMI'NİN ÇOK MAÇ EKSİĞİ VAR"
Anadolu takımları, büyük maçlara çok farklı hazırlanır. Ersun Yanal da bu maçı rahat alacağını düşündü. Adil Rami'yi ilk kez oynattı.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Muriç ve Alex beraber oynasaydı...

45 dakika dayanabildi. Maç eksiği çok önemli. Maç eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. SOS vermeye başlamıştı.

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