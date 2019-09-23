23 Eylül 2019, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Muriç ve Alex beraber oynasaydı..."
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 73. dakikada Vedat Muriç kaydetti. Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, performansıyla göz dolduran yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:42
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