13 Temmuz 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! "5 transfer şart"

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin kadrosuna 4-5 futbolcuya ihtiyacı olduğu net. Herkes de bilsin Türkiye'de transferi rahat yapabilecek kulüp çok yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 01:01
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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! 5 transfer şart

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! 5 transfer şart

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"Transferde Fenerbahçe'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız."

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! 5 transfer şart

"Fenerbahçe kimleri almalı? sağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım"

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! 5 transfer şart

"Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur."

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için flaş yorum! 5 transfer şart

"Hakemlerin takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Ben VAR hakeminin ayrı bir tasarrufu olur diye düşündüm. Penaltıyı da kolay veriyorsun, kartı da kolay veriyorsun Fenerbahçe'ye"

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