04 Temmuz 2019, Perşembe

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler silbaştan bir kadro yapılanması için kolları sıvadı. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 00:56
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirirek taraftarları üzen Fenerbahçe transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Takımdaki birçok oyuncusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sezona yepyeni bir kadro ile merhaba demenin hesaplarını yapıyor.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, birçok yıldız ile temas halinde.

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamasında, ''Geçen sezon takımda lider oyuncu eksikliğini fazlasıyla hissettik'' ifadelerini kullanmıştı.

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