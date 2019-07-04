04 Temmuz 2019, Perşembe
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler silbaştan bir kadro yapılanması için kolları sıvadı. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 00:56
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