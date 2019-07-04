Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler silbaştan bir kadro yapılanması için kolları sıvadı. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 00:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





