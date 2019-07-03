03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelerek takıma dahil olan Max Kruse, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 23:14
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
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