03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı
Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelerek takıma dahil olan Max Kruse, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.
Giriş Tarihi: 03.07.2019 23:14
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