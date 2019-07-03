Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda ilk idmana çıktı

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelen Fenerbahçe, ilk idmanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve dün İstanbul'a gelerek takıma dahil olan Max Kruse, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.