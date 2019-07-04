04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız stoper Simon Kjaer'e çevrilmişti. Kanarya'ya Danimarkalı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53
  • 1
  • 15
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Fenerbahçe'de Simon Kjaer heyecanı yaşanıyor.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Geçtiğimiz sezon savunma hattında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler birçok maçta kalesini gole kapatamamıştı.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuş ve Fenerbahçe ligde alt sıralara gerilemişti.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde sağlam adımlar atmak istiyor.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor

Buna göre bir süredir Simon Kjaer ismi Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör