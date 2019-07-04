04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe son dakika haberi: Beklenen oldu! Kjaer geliyor
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız stoper Simon Kjaer'e çevrilmişti. Kanarya'ya Danimarkalı futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 02:09 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53
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