Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Son dönemde sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk için Emre Belözoğlu'nun aracılık ettiği ve Fenerbahçe'den genç teknik adama resmi teklif gittiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:31 ABONE OL