18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de hedefteki isimlerle temaslar devam ediyor. Son dönemde sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk için Emre Belözoğlu'nun aracılık ettiği ve Fenerbahçe'den genç teknik adama resmi teklif gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 06:31
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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Teknik direktör havuzunu belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar, listedeki isimlerle temaslarını hızlandırmıştı.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Hummalı çalışmalar sonrasında Nenad Bjelica, Dalic, Erol Bulut ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkmıştı.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Bu isimler üzerinden bir seçim yapması beklenen sarı-lacivertli yönetimin Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'la ilgili flaş bir adım attığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Okan Buruk'a teklif!

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile çok yakın ilişkilere sahip olan Başakşehir'in genç teknik adamın sarı-lacivertli kulüple anlaşacağı iddia edilmişti.

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